RTL NITRO 17:40 bis 18:00 Comedyserie M*A*S*H Das ist Fünf-Uhr-Charlie USA 1973 2016-11-28 13:30 Live TV Merken Jeden Nachmittag um Punkt fünf Uhr wirft ein koreanischer Pilot eine Bombe über dem Lazarett ab. Sein Ziel ist offensichtlich das Munitionsdepot, was er jedoch regelmäßig verfehlt. Mittlerweile werden Wetten darauf abgeschlossen, in welchem Umkreis des Lagers die Bombe diesmal einschlagen wird. Nur Maj. Burns kann darüber nicht lachen und ordert ein Raketenabwehrgeschütz... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Loretta Swit (Hot Lips) Wayne Rogers (Trapper John) Larry Linville (Frank) McLean Stevenson (Lt. Colonel Henry Blake) Gary Burghoff (Corporal Walter Eugene O'Reilly) Herbert Voland (Gen. Crandell Clayton) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Norman Tokar Drehbuch: Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Laurence Marks, Keith Walker