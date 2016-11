RTL NITRO 14:30 bis 14:50 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Unternehmen "Wasserjungfer" USA 1967 Live TV Merken Der übergelaufene deutsche Baron von Auckburg will während einer Party Hogan die Pläne des Unternehmens "Wasserjungfer" übergeben. Doch die Deutschen bekommen Wind von der Übergabeaktion. Dann verwechselt Baron von Auckburg auf der Party auch noch Klink mit Hogan. Die Information wird in Klinks Mantel versteckt. Jetzt müssen die "Helden" versuchen, an den Mantel heranzukommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen - auch für Hogan und seine Männer kein leichtes Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Howard Morris Drehbuch: Bill Davenport, Bernard Fein, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding