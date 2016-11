Pro7 MAXX 17:25 bis 18:20 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Die Saat USA 2001 2016-11-28 05:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist eine kleine Sensation, als die Crew der Enterprise auf ihren Flügen durch das All einen Planeten entdeckt, auf dem sich Lebewesen befinden. Diese ähneln der menschlichen Rasse so sehr, dass sich das Team nur leicht schminken muss, um auf dem Planeten unbemerkt Forschungen anstellen zu können. Captain Archer, T'Pol und "Trip" mischen sich sogleich unter das Volk und gehen dabei den Signalen eines Antimaterie-Reaktors nach, der zur Sprengstoffherstellung dient ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Mike Vejar Drehbuch: Michael Sussman, Phyllis Strong Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12