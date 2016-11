RTL 20:15 bis 00:00 Show Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Köpfchen, Teamgeist, Körpereinsatz und Fingerspitzengefühl sind gefragt! Die Siegprämie beträgt 100.000 Euro. Seit zwei Shows fließt der Gewinn von "Gottschalk & Jauch" in den Jackpot. Zuletzt ging das Team "Gottschalk-Jauch" im März 2016 baden und die Spielkandidaten gewannen 200.000 Euro. Blamage oder Sieg? Wer gewinnt in den neuen Folgen das Duell? Die Show-Giganten "Gottschalk-Jauch" oder der beste der 500 Kandidaten? Aus Tausenden Bewerbern werden 500 Studiokandidaten ausgewählt, die als Herausforderer gegen Thomas Gottschalk und Günther Jauch antreten. Jeder Kandidat erhält ein Abstimmungsgerät. Gemessen wird, ob die Frage richtig und wie schnell sie beantwortet wird. In den ebenfalls zur Show gehörenden Aktionsrunden haben jeweils zwei der 500 Kandidaten die Chance, sich in rasanten und lustigen Spielen direkt mit dem Duo "Gottschalk-Jauch" zu messen. Im Finale wird es spannend: Der Studiokandidat, der am Ende der Sendung die meisten richtigen Antworten in der kürzesten Zeit gegeben hat, tritt im spannenden Schlussspiel persönlich gegen Thomas Gottschalk und Günther Jauch an und hat die Chance, mit Wissen und ein bisschen Glück den Jackpot zu knacken. Wer ist schlauer? Das Team "Gottschalk-Jauch" oder 500 motivierte Kandidaten im Studio? Sind die beiden Show-Giganten schlagfertig genug, um sich gegen die Herausforderer aus dem Studiopublikum durchzusetzen? Sollten Thomas Gottschalk und Günther Jauch gewinnen, spenden sie das Geld für einen guten Zweck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Thomas Gottschalk, Günther Jauch Originaltitel: Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE