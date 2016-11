TLC 23:05 bis 00:00 Dokumentation Alaska X - Fälle des Paranormalen Die besessene Gitarre USA 2015 Merken Laurie Fowler und ihre Familie haben die meiste Zeit ihres Lebens in North Pole, Alaska, verbracht. Deshalb kommt auch kein anderer Ort als das 2000-Einwohner-Städtchen infrage, als die Familie in ein größeres Haus umziehen muss. Zunächst scheint das neue Domizil perfekt zu sein, doch es dauert nicht lang, bis seltsame Dinge vor sich gehen: Unheimliche Geräusche, knarrende Stufen und Türen, die die Fowlers nachts wach halten, bis hin zu bedrohlichen Angriffen, so dass Mutter Laurie um die Sicherheit ihrer Teeny-Tochter Meghan fürchtet. Dann erfährt Laurie ein grauenvolles Geheimnis, das die Vergangenheit des Hauses überschattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Haunting