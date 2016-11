TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Alle meine Frauen Männerabend USA 2013 Merken Als junger Mann war Kody mit seinem besten Freund Brett in Süd-Texas auf Mission, um das Mormonentum zu verbreiten. Doch während Kody in Richtung mormonische Fundamentalisten und Polygamie tendierte, zog sich Brett zurück und trat aus der Kirche aus. Jetzt sind die zwei wieder in Las Vegas vereint und wollen ihre alte Männerfreundschaft pflegen. Auf dem Strip geht es zunächst zum 350 Meter hohen Stratosphere Tower, vom dem sich Kody und Brett in die Tiefe stürzen wollen. Doch kann der Großfamilienvater seine Angst überwinden? Auch Meri hat Panik: Da ihre einzige Tochter bald aufs College geht, sieht sie sich bereits alleine im verlassenen Nest sitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives