TLC 14:35 bis 15:30 Dokusoap Ich bin Jazz Der neue Testosteron-Blocker USA 2016 Das alte Testosteron-Blocker-Implantat, das Jazz tragen muss, um die Bildung männlicher Hormone zu stoppen, quittiert langsam den Dienst. Deshalb muss es schleunigst aus ihrem Arm entfernt und ein neues eingesetzt werden. Doktor Charlton operiert die 15-Jährige im Kinderkrankenhaus von L.A.. Doch da Vollnarkosen immer ein gewisses Risiko bergen, hat Mutter Jeanette Angst, dass Jazz nicht mehr aufwacht. Nach der erfolgreich verlaufenen OP soll Jeanette nun genau beobachten, ob sich die Haut um die Narbe rötet, weil eine Entzündung sehr gefährlich sein könnte. Und tatsächlich breitet sich schon bald ein roter Ausschlag am Arm rund um das Pflaster aus. Originaltitel: I Am Jazz