TLC 11:10 bis 12:05 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Obdachlos im eigenen Haus USA 2010 Merken Ben hortet seit 30 Jahren Gegenstände aller Art. Inzwischen ist sein Haus bis unters Dach so vollgestopft, dass sich der bekennende Messie kaum darin bewegen kann. Ben bezeichnet sich selbst als obdachlos im eigenen Haus und will sein Leben endlich wieder in den Griff bekommen. Ronda verfiel nach ihrer gescheiterten Ehe in einen wahren Shoppingrausch und versuchte, die Scheidung durch Konsum zu kompensieren. Ihr Einkaufswahn entwickelte sich zum Hortzwang - bis ihre Kinder die zugemüllte Wohnung fluchtartig verließen. Jetzt möchte Ronda ihre Familie zurück und sich von all dem Ballast befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bray Poor (Himself - Narrator) Originaltitel: Hoarding: Buried Alive Drehbuch: Nancy Donnelly