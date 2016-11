VOX 23:00 bis 23:50 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Fleisch USA 2010 2016-11-26 00:55 Dolby 16:9 HDTV Merken Die junge Laura Santiago, Mitarbeiterin in einer Fleischfabrik, wurde mit durchschnittener Kehle in ihrer Wohnung gefunden. Ins Visier der Ermittler gerät zunächst der fanatische Vegetarier Jan Eyck (Aaron Tveit), ein Nachbar des Opfers. Doch dann erfahren Benson (Mariska Hargitay) und Stabler (Christopher Meloni), dass Laura selbst eine engagierte Tierschutzaktivistin war, die in der Fabrik gearbeitet hatte, um illegale Praktiken der Fleischindustrie aufzudecken. Um den Fall zu lösen, schleust sich Benson undercover in den Betrieb ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald "Don" Cragen) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Lynn Cohen (Rosa Donetti) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Lisa Loomer Kamera: Tom Weston Musik: Mike Post