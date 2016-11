VOX 22:10 bis 23:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Eingeschüchtert USA 2007 2016-11-26 00:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 15-jährige Nikkiel Bothame wird tot aus dem East River gefischt. Sie stammt aus Nigeria und ist die Frau von Chukwei Bothame, der den Sitten seiner Kultur nach in Polygamie mit zwei weiteren Frauen lebt. Da Chukwei Zeuge in einem Mordprozess gegen den berüchtigten Dealer Dennis King ist, gehen alle sofort davon aus, dass es sich um eine Einschüchterungstat handelt. Obwohl Benson auch Chukwei wegen der Polygamie ins Gefängnis bringen will, wird der Tatbestand übergangen und die Familie, also seine Frauen Sarah und Almani nebst den Kindern, in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Als Chukwei auch dort einen Drohbrief von King erhält, der mittlerweile gegen Zahlung einer hohen Kaution auf freiem Fuß ist, gerät Chukwei in Panik. Vor Gericht widerruft er deshalb seine belastende Aussage gegen King, der wegen Mordes an einem Jungen angeklagt ist. Der Prozess droht für die Staatsanwaltschaft zu platzen, als plötzlich Beweise auftauchen, die den Fall in einem neuen Licht erscheinen lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Mark Goffman Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12