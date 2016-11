VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ins Netz gegangen USA 2016 2016-11-25 00:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ex-Boxchampion Teddy "Brown Sugar" Hawkins liebt die Nähe zu jungen Mädchen und ist Ziel einer verdeckten Aktion des SVU-Teams. Nach der Festnahme ist Teddy nicht einverstanden mit der Art, wie ihn das NYPD der Presse präsentieren will. Er bietet ADA Barba an, ihm gegen einen günstigen Deal die wirklich großen Fische eines Kinderporno-Rings zu liefern. Bei der Nacht- und Nebel-Aktion geht tatsächlich ein großer Fisch ins Netz: der PR-Chef des NYPD, Deputy-Commissioner Hank Abraham. Dieser wollte Teddy Wilkins der Presse vorführen und wird nun selbst erwischt, wie er über einen W-Lan-Anschluss des Nachbarn Kinderpornografie austauscht. Hanks Frau, die Anwältin Pippa Cox, und seine beiden Kinder werden im Hotel untergebracht, während die Wohnung durchsucht und zwei Speicherplatten mit Kinderpornografie gefunden werden. Hank stellt die ganze Aktion zunächst als Intrige dar, mit der man ihm schaden wolle, dann gibt er zu, dass er aus Versehen auf einer Website gelandet sei, deren Bilder er nicht mehr habe löschen können. ADA Barba und Captain Tucker von der Dienstaufsicht können jedoch belegen, dass Hank schon seit längerer Zeit kinderpornographisches Material sammelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Andy Karl (Mike Dodds) Robert John Burke (Ed Tucker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Samantha Howard Corbin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16