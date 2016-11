VOX 05:05 bis 05:50 Krimiserie CSI: NY Relikt USA, CDN 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Auf Xander Green, den Gutachter eines Auktionshauses, wird in seinem eigenen Büro ein Mordanschlag verübt. Angeschossen und stark blutend vermag Green sich gerade noch in die Halle des Auktionshauses zu schleppen, bevor er tot zusammenbricht. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, bemerkt Mac, dass Greens Handy noch eine aktive Verbindung zu einem anderen Teilnehmer hat. Hat dieser unbekannte Gesprächsteilnehmer den Mord mitangehört und kennt womöglich den Namen des Täters? Ganz so einfach gestalten sich die Ermittlungen zwar nicht, doch Michael Elgers, mit dem Green kurz vor seinem Tod gesprochen hatte, kann Mac und seinem Team weiterhelfen. Elgers, ein Skinhead, berichtet, dass er mit dem Opfer befreundet war und dass Green ebenfalls ein Neonazi war. Außerdem glaubt Elgers, sich erinnern zu können, dass während seines letzten Telefonats mit Green der Name Abraham gefallen sei. Aufgrund von Elgers' Aussage gelingt es den Ermittlern, den Uhrmacher Abraham Klein ausfindig zu machen. Er ist Jude und war während der nationalsozialistischen Diktatur im Vernichtungslager Auschwitz. Liegt der Grund für den Mord an Green im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte? Zunächst sieht es danach aus, doch nach einem Einbruch in die Wohnung des Mordopfers nimmt der Fall eine unerwartete Wendung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Norberto Barba Drehbuch: Barbie Kligman, Peter M. Lenkov Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12