RTS Un 17:45 bis 17:55 Sonstiges Le court du jour Les clés des médias Nous sommes tous médias CH Stereo Merken Dimanche, il y a eu un incendie à la pizzeria en face du collège. Une partie de la classe était réunie au kébab juste à côté. Cindy a posté des photos sur Photogram. Et Léonard et Fama ont recueilli les premières réactions sur place. Cette dernière a tout raconté sur les réseaux sociaux, et a notamment rapporté de fausses informations. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le court du jour