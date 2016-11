Super RTL 17:45 bis 18:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Der Katzentanz / Marshäschen / Einfälle und Reinfälle USA 1941-1995 2016-11-26 07:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Mäuse stllen in Mexiko einen spannenden Wettkamppf auf die Beine: Speedy Gonzales muss dabei als Matador gegen Kater Sylvester in der Rolle des Stiers antreten... 2. Geschichte: Astronauten-Hase Bugs Bunny landet auf dem Mars und trifft dort auf den Marsbewohner Marvin. Marvin hat Angst, dass Bugs Bunny die Atmospähre seines Planeten vergiften könnte und versucht ihn zu vetreiben. 3. Geschichte: Während Coyote durch ein Kochbuch blättert, stellt er sich vor wie er den Road Runner verspeist. Nachdem er sich einige Rezpte für die Zubereitung überlegt hat, ist die Jagd auch schon wieder eröffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6