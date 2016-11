Super RTL 11:35 bis 12:05 Trickserie Inspector Gadget Rettet den Yeti! / Die Wasserdiebe CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Dr. Kralle hat einen neuen Plan: Titus soll mit einer Hitzemaschine den Schnee im Himalaya-Gebirge schmelzen und damit den Meeresspiegel erhöhen. Damit droht der Erde eine große Flut! Um für die Hitzemaschine genügend Strom zu erzeugen, sperrt er einen Yeti in ein Hamsterrad. Kommen Inspector Gadget und Sophie rechtzeitig zur Rettung? 2. Geschichte: MAD saugt das komplette Wasser aus dem berühmten Loch Ness! Ohne Wasser sind alle Lebewesen in Gefahr, auch das legendäre Seemonster. Sophie hat zwar noch keinen Beweis, ob das Monster wirklich existiert, will den See und seine Tiere jedoch um jeden Preis retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6