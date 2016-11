Super RTL 05:35 bis 05:45 Trickserie Chuggington - Die Loks sind los! Die Hitzewelle GB 1998-2006 Stereo Live TV Merken Frostini kommt nach Chuggington. Die Eislok verkauft köstliches Eis am Bahnhof. Und bald ist der Andrang so groß, dass Frostini eine Aushilfe sucht. Wilson und Bastian bewerben sich sofort. Doch Wilson ahmt Frostini in allem nach, was bei den Käufern nicht so gut ankommt. Und Frostini ist davon ebenfalls wenig angetan. Wilson lernt: Man soll sich selber treu bleiben und nicht andere nachahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chuggington Regie: Sarah Ball Drehbuch: Ian Carney, Sarah Ball Musik: Chris McHale