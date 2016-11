Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Die Beamten werden von einer 38-Jährigen zu einer Ampel gerufen, denn angeblich ist ein älterer Herr am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Als die Beamten eintreffen ,ist der Rentner nicht mehr vor Ort. - Auf Streife treffen die Beamten auf eine auf dem Boden zusammengekauerte Frau mit einer blutenden Wunde am Auge. Um sie herum liegen zerschmetterte Blumenkästen. Bei der Befragung berichtet sie, dass die neuen Mieter sie attackiert hätten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife