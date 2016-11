n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Extrem-Schmuggler - Drogen USA 16:9 HDTV Live TV Merken Der internationale Drogenschmuggel ist ein florierendes Geschäft. Zu Land, Wasser und Luft - immer wieder finden Drogenkartelle und Dealer Mittel und Wege, ihre illegale Ware in der ganzen Welt zu vermarkten. Polizei und Gesetzgeber versuchen mit allen Mitteln den Drogenhandel zu stoppen. Nicht selten kommt es dabei zu Kämpfen und Schusswechseln. Die n-tv Dokumentation spricht mit Polizeiagenten und gibt einen Einblick in die geheimen Operationen gegen den Drogenschmuggel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Smuggling: Drugs