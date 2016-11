n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Despoten: Hitler - Inbegriff des Bösen GB 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Unter seiner Macht sterben sechs Millionen Juden, ethische Minderheiten, Homosexuelle und mental und körperlich behinderte Menschen. Adolf Hitler gilt als personifizierter Teufel. Was hat ihn dazu getrieben? Welche schrecklichen Kräfte machen aus einem gewöhnlichen Menschen einen der grausamsten Diktatoren, den die Welt jemals gesehen hat? Die n-tv Dokumentation schildert die verschiedenen Stationen seines Aufstiegs vom Schulabbruch bis zum tyrannischen Führer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evolution of Evil