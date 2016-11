kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie The Mentalist Wie alles anfing USA 2012 2016-11-25 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rückblende: Nach der Ermordung seiner Frau und seiner Tochter nimmt Patrick Jane Kontakt mit dem CBI auf, um mehr über den Serienkiller Red John zu erfahren. Er provoziert den jähzornigen CBI-Agenten Hannigan so, dass der ihn niederschlägt. Um Patrick zu besänftigen und von einer Klage abzuhalten, verdonnert CBI-Direktor Minelli Lisbon dazu, Patrick die Red-John-Akten einsehen zu lassen und ihn zur Ermittlung des aktuellen Falls mitzunehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Polly Walker (FBI Agent Alexa Schultz) Kirk Acevedo (Christian Dos Santos) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Tom Szentgyorgyi, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12