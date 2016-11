kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Die Spur der Steine USA 2014 2016-11-25 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein rosa Brillant aus einem Diamantenraub, bei dem zwei Wachmänner starben, taucht bei einem Juwelier auf. Dessen Kaufbeleg für den Edelstein führt Cho und Vega zu dem Edelsteinhändler Josef Rosales, der fester Bestandteil einer Wanderverkaufsausstellung ist. Doch auch er hat den Stein legal erworben. Dennoch: Einer der Händler oder Gutachter der Ausstellung muss der Mörder sein. Bald hat Patrick Jane einen Trick entwickelt, mit dem er den Täter aus der Reserve locken will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Josie Loren (Michelle Vega) Christine Adams (Lena Abbott) Originaltitel: The Mentalist Regie: Michael Nankin Drehbuch: Tom Donaghy Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

