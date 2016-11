kabel eins 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Forever Ein toter Royal im Central Park USA 2014 2016-11-26 08:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein britischer Aristokrat wird tot im Central Park aufgefunden. Seine wahre Identität wirft allerdings einige Fragen auf. Klar ist nur, dass er eine schöne, reiche Verlobte hatte - und dass deren Vater diese Beziehung eindeutig missfiel. Die Nachforschungen führen Henry und Jo in die noble New Yorker Society mit all ihrem Geld und Standesdünkel. Abe läuft zufällig der Frau über den Weg, mit der er den ersten Kuss ausgetauscht hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Gary Basaraba (Norman Sontag) Mackenzie Mauzy (Abigail Morgan) Originaltitel: Forever Regie: Jace Alexander Drehbuch: Cameron Litvack Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12