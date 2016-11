kabel eins 11:15 bis 12:15 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Eine unglückliche Familie USA 2004 2016-11-26 07:25 16:9 HDTV Merken Als nach einer Dinnerparty des vermeintlich glücklichen Paares Terry und Lawrence deren gemeinsame Tochter Nikki ebenso spurlos verschwunden ist wie das philippinische Kindermädchen June, beginnen Jack und sein Team mit den Ermittlungen. Schon bald merken sie, dass das idyllische Bild der wohlhabenden Kleinfamilie bröckelt: In Wahrheit ist nicht Lawrence, sondern der Gärtner Anthony Terrys große Liebe. Kurz darauf wird Nikki ermordet aufgefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Chad Lowe (Lawrence Pierce) Susan Floyd (Terri Pierce) Originaltitel: Without a Trace Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Hank Steinberg Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6