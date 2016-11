kabel eins 05:25 bis 05:45 Magazin Watch Me - das Kinomagazin Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind & weitere Neustarts D 2016 2016-11-25 06:05 16:9 HDTV Merken Heute: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Fantasy, Großbritannien, USA, 2016) Regie: David Yates, Darsteller: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell; Kinostart: 17.11.2016 ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Watch Me - das Kinomagazin