SWR 02:25 bis 02:55 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Sendungen wie "Alles Nichts Oder?!", "Tutti Frutti", "RTL Samstag Nacht" oder "Genial daneben" hat er Fernsehgeschichte geschrieben: Hugo Egon Balder. Zurzeit ist die Showlegende auch als Theaterschauspieler unterwegs. Mit Moderator Pierre M. Krause plaudert Hugo Egon Balder über neue Ideen und das Showgeschäft. Musik kommt von Tim Bendzko, der mit "Nur noch kurz die Welt retten" zu einem der bekanntesten deutschen Singer-Songwriter wurde. Im Studio präsentiert er live seinen aktuellen Hit "Keine Maschine". Außerdem spielen Balder, Bendzko und Krause den Latenight-Klassiker "Google-Translieder" und stellen so ihre Musikkompetenz unter Beweis. Und Moderator Pierre M. Krause ist in einer neuen Folge von "Pierre am Meer" auf Vogel-Beobachtungstour. Einmal mehr beweist er sein untrügliches Gespür für Mensch und Tier - alles zu sehen am Dienstag, 22. November, ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hugo Egon Balder (Showlegende), Tim Bendzko (Musiker) Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show