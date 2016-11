SWR 23:45 bis 00:25 Talkshow Alfons und Gäste D 2016 2016-11-25 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude - vor allem mit ALFONS, wenn er wieder Gäste zu Besuch hat. Charmant und scharfzüngig seziert er den deutsch-französischen Alltag und präsentiert herzlich und mit riesigem Vergnügen große Namen des Kabaretts. www.alfons-fragt.de Ilja Richter - wer kennt ihn nicht - hat sich als Chansonnier dem unvergesslichen Georg Kreisler angenommen, und zwar ganz im Sinne des alten "Taubenvergifters": Poetisch und frech. Wohlige Klänge paaren sich mit ätzenden Sätzen, die Klavierläufe dazu spielen verrückt. "Durch Kreislers Brille", zu singen ist Ilja Richter eine große Ehre. Der für ihn größte Kabarett-Poet wohnte schon lange in seinem Kopf. Kreisler wusste das und schätzte Richter. Zusammen mit Meister-Pianistin Sherri Jones, - sie war Georg Kreislers einst bevorzugte Interpretin seiner Konzertstücke - interpretiert er Kreislers Lieder. Philipp Scharri ist Sprachakrobat, Kabarettist und Stand-up-Poet. Mit Gedichten, Texten und Liedern erstaunt und verzückt er sein Publikum immer wieder aufs Neue. Vielen seiner Kabarett- und Slam-Kollegen hat er als Moderator der St. Ingberter Pfanne schon einen gereimten roten Teppich ausgerollt. Aber am liebsten dichtet er für sein eigenes Solo-Programm. Mit neuen Texten ist er zu Gast bei ALFONS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ilja Richter, Sherri Jones, Philipp Scharri Originaltitel: Alfons und Gäste