SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen - Gefüllte Maroni-Spritztaler / Gute Reise Filmbeitrag: Markus in den Rheinauen bei Bingen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen: Gefüllte Maroni-Spritztaler Mit Stina Spiegelberg, Bloggerin aus Pforzheim Maronen, früher Brot des armen Mannes, heute Edelkastanie und beliebter Winter-Snack. Die Esskastanie hat in den kalten Monaten Saison und Stina Spiegelberg zeigt ein ganz köstliches Spritzgebäck-Rezept. Gute Reise Filmbeitrag: Markus in den Rheinauen bei Bingen Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit Duo Querhorn Wo wird Klang zur Musik und wo Musik zum Klang? Chai Min Werner und Johannes Hustedt lieben es, durch das faszinierende Zusammenspiel ihrer Instrumente den Klang zum Erlebnis zu machen. In ihren Konzerten kommen Klassiker wie Bach oder Mozart zum Zuge - bis hin zu alpenländischer Musik oder Werken zeitgenössischer Komponisten, die eigens für das Duo komponieren. Das Publikum wird Teil der aus dem Moment entstehenden Klangschöpfungen. Dabei ist vieles möglich: Zirpen, zwitschern, trillern, rasseln, bimmeln, brummeln - es entstehen die unterschiedlichsten Klangräume, die ein Konzert zu einem wahrhaft farbenprächtigen Erlebnis werden lassen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Stina Spiegelberg (Bloggerin aus Pforzheim), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin), Duo Querhorn (Musiker) Originaltitel: Kaffee oder Tee