RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Sodom und Gomorrha D 2001 Stereo Dr. Stüsser hat den Hund seiner Schwester, einen Zwergsilberpudel, vorübergehend in Pflege und führt ihn auch zu Bürozeiten regelmäßig Gassi. Ein gemeinsamer Hundeausflug mit Hagen und seinem Boxer endet in einem Fiasko: Hagens Boxer bespringt den Zwergsilberpudel. Dr. Stüsser ist wegen der "Vergewaltigung" außer sich, doch Hagen zeigt sich erst entsetzt, als er erfährt, dass Stüssers Pudel ein Rüde ist. Ist etwa ausgerechnet Hagens Hund schwul? Ulla und Nadia unterziehen derweil Rüdiger einem Benimm-Kursus bei Tisch. Nach einem fröhlichen Abend in der Wohnung mit viel Wein wachen Rüdiger und Nadia am nächsten Tag nebeneinander in einem Bett auf. Für Nadia beginnt ein Horrortrip: Was ist in der Nacht geschehen...? Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Julia Jenner, Dietmar Jacobs