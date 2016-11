RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Ein alter Freund D 2002 Stereo Merken Nach Jahrzehnten taucht Horsts alter Kumpel Carsten Preuss wie aus dem Nichts wieder auf. Sie feiern ihr Wiedersehen und stoßen auf die gemeinsam verbrachte Bundeswehrzeit und all die Dinge an, die sie durchgemacht haben. Aus dem lebhaften Carsten scheint sich ein etwas deprimierter Mittvierziger entwickelt zu haben: Seine Frau ist mit einem Marathon-Läufer durchgebrannt, und seine Dachdeckerfirma musste er auch aufgeben. Sollte das alles damit zu tun haben, dass Horst ihm damals eine Munitionskiste auf den Fuß hat fallen lassen und Carsten seitdem nicht mehr richtig laufen kann? Horst fühlt sich schuldig und bietet ihm einen Job in seinem Laden an. Doch Carsten entpuppt sich als ziemliche Niete. Nun will er auch noch bei Horst und Rita einziehen, da er die Treppen zu seiner Wohnung angeblich nicht alleine hochlaufen kann. Durch Zufall kommt Horst ihm auf die Schliche, als er sieht, wie Carsten um eine junge Frau herumtanzt und von einem kaputten Fuß nicht mehr viel zu sehen ist. Als Horst ihn sich zur Brust nimmt, passiert das Unerwartete: Carsten hat einen Herzanfall und stirbt. Horst verfällt in Lethargie. Er glaubt, an allem Schuld zu sein. Wie kann Rita ihn nur wieder aufmuntern? Und warum will Schumann dem Verstorbenen unbedingt eine Kaffeemaschine schenken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisela 'Gisi' Wiemers) Dustin Semmelrogge-Sattler (Didi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen