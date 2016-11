RTS Deux 20:55 bis 22:40 Actionfilm Kampf der Titanen USA 2010 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Perseus) Gemma Arterton (Io) Mads Mikkelsen (Draco) Ralph Fiennes (Hades) Liam Neeson (Zeus) Jason Flemyng (Acrisius) Alexa Davalos (Andromeda) Originaltitel: Clash of the Titans Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Travis Beacham, Phil Hay, Matt Manfredi Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12