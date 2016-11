RTS Deux 20:10 bis 20:55 Sonstiges Les agents du S.H.I.E.L.D. Les 6 Fantastiques USA 2015 Merken Raina développe son don de précognition mais l'utilise-t-elle à bon escient - Dubitative, Jiaying reste sur ses gardes... Deathlok et Lincoln sont retenus par Hydra qui compte obtenir des résultats sur les tests soumis aux deux prisonniers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kevin Tancharoen Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Brent Fletcher, Drew Z. Greenber Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12