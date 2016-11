RTL Passion 23:15 bis 00:05 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Endlich! Ein Kind von Marc! D 2010 2016-11-28 17:10 Merken Marc bekommt das Angebot, die chirurgische Leitung des Nordstadtkrankenhauses zu übernehmen und wittert Ruhm und Geld! Doch weil Gretchen sich wieder mal überall einmischt, kommt es zu Missverständnissen und der Professor glaubt, dass Marc und Gretchen ein gemeinsames Kind haben, was ihm allerdings perfekt in sein "familienorientiertes Personalmanagement" passt. Marc muss Gretchen nicht lange bitten, ein bisschen Kleinfamilie zu spielen. Doch dass die Situation eskaliert, ist ausnahmsweise mal nicht ihre Schuld. Der eingelieferte Tropenarzt hat einen Pfeil in der Brust, einen Parasiten in der Blase und verweigert sich dennoch allen Behandlungsmethoden, die Geld kosten. Das bräuchten die Kinder seiner Charity-Organisation doch viel dringender! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Gretchen Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Annette Strasser (Schwester Sabine) Laura Osswald (Schwester Gabi) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stefan Unterberger Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12