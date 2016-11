RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Blütenträume D 2004 2016-11-25 16:25 Merken Annika gerät vom Regen in die Traufe. Die Tatsache, dass Schiller ihre Ausbilderin wird, droht zunächst alle gemeinsam mit Andrea geschmiedeten Falschgeldpläne zu durchkreuzen. Schillers dramatischer Autounfall kann die Probleme der Frauen jedoch vorerst lösen. Als Annika sich dann aber am Grab von Schillers Tochter einfindet, beginnt das schlechte Gewissen an ihr zu nagen. Hin- und her gerissen entschließt sie sich schließlich zur Kündigung. Melanie ergreift auf Station C Partei für die geschundene Fisch. Nun ist auch die Zielscheibe für den sadistischen Edgar Brock, der sie Frauen mit Kälte und Essensentzug quält. Kim Krause soll alle Reutlitzer Küchenprobleme lösen. Doch die angeblich gelernte Köchin kennt die einfachsten Rezepte nicht und wird noch dazu in die Vorgänge auf Station C verwickelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Petra Bodenbach, Uschi Hofmann, Julius Grützke, Malte Otten, Ariane Lange Musik: Karim Sebastian Elias