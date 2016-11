RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Schmutziges Geschäft USA 2001 2016-11-26 03:10 Merken Sydney hat sich dem Kampf gegen die Glykogenose verschrieben und lässt es auf eine Konfrontation mit dem Pharmakonzern Ziodex ankommen, der die Testreihen für das Medikament Glyphenerol eingestellt hat. Sie bittet den Kongressabgeordneten Joe Connelly um Hilfe, doch dann stellt sich heraus, dass Ziodex dessen Wahlkampf unterstützt hat und Connelly keinerlei Interesse daran hat, gegen den Konzern vorzugehen. Da Sydney noch eine Ration Glyphenerol übrig hat, will sie das Medikament, das eigentlich gegen Diabetes entwickelt wurde, an einem an Glykogenose erkrankten Kind ausprobieren. Bei Erfolg will sie Ziodex unter Druck setzen, die Testreihen wieder aufzunehmen. Da stellt sich plötzlich heraus, dass Syd sich in Connelly getäuscht hat: Trotz seiner finanziellen Abhängigkeit von Ziodex will er Sydney in ihrem Kampf gegen den Konzern unterstützen. Elliot versucht unterdessen, die mürrische Joanie auf andere Gedanken zu bringen. Während er zusammen mit ihr einen Malkurs seines alten Freundes Mitch besucht, zankt sich Robbie mal wieder mit Tina. Tina bringt es nicht über sich, mit ihrem Mann Peter das entscheidende Gespräch über die Scheidung zu führen. Robbie ist frustriert und lässt sich von einer Freundin trösten eine ganze Nacht lang. Am nächsten Morgen erscheint Tina jedoch im O'Neills und teilt Robbie mit, dass sie endlich mit Peter über die Scheidung gesprochen habe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Maria Pitillo (Tina Calcatera) Originaltitel: Providence Regie: John Patterson Drehbuch: John Masius, Carol Barbee, Elle Triedman, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden