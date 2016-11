Moritz und Senta sollen einen Shopping-Guide erstellen. Als Kai davon Wind bekommt, will er unbedingt mit Kais Korner darin aufgenommen werden. Moritz zögert zunächst, setzt sich dann aber erfolgreich für Kai ein. Er bekommt die Verantwortung für das Foto-Shooting übertragen. Als es losgehen soll, findet er Kai im Laden nicht und will ihn in der WG abholen. Aber Kai ist keineswegs bereit für seinen großen Auftritt... Der Kommissionsleiter Gerlach ist irritiert, als er Peter erwischt, lässt ihn aber trotzdem weiter malen. Peter wird rechtzeitig fertig, für die Preisverleihung sieht er allerdings schwarz. Doch beim Bewertungsrundgang zeigt sich die Kommission durchaus wohlwollend. Und auch das Gespräch über Peters erlogenes Studium verläuft glatt: Er gewinnt das Stipendium. Alle sind begeistert und Peter lädt glücklich zum Sektempfang ins Atelier. Doch dann stört ein Anruf die Feier. Coras Geständnis, Leons Kuss habe in ihr das Gefühl erweckt, in ihrer Beziehung fehle etwas, hat Nicos Eifersucht auf Leon neu entfacht. Es gelingt Cora nicht, Nico klarzumachen, dass es nicht um Leon, sondern um sie Beide geht. Erst Clemens kann Nico den Kopf wieder zurechtrücken... In Google-Kalender eintragen