Show Wiedersehen macht Freude Axel Bulthaupt präsentiert Perlen der MDR Unterhaltung D 2015 Mit Uta Bresan, Günti und Lutz Hoff Musikalisch macht das Wiedersehen in dieser Ausgabe u.a. Freude mit G.G. Anderson, Kristina Bach, Andy Borg, Hanne Haller, Wolfgang Petry, Chris Howland, Gitte Hænning, Jürgen Marcus, den Roten Gitarren, Harpo und Helena Vondrá??ková. Axel Bulthaupt hat sich für das erste Wiedersehen, das 2015 Freude macht, Uta Bresan, Günti und Lutz Hoff eingeladen, die aus ihrem persönlichen MDR-Fernsehschatzkästchen plaudern. Wobei es bei Lutz Hoff wohl eher "Schätz-Kästchen" heißen müsste. Denn der vielseitige Entertainer hat mit "Schätzen Sie mal" die am längsten im deutschen Fernsehen gelaufene Quizshow moderiert. Hoffs Spiel- und Rateleidenschaft zeigte sich auch in den anschließenden Sendungen "So'n Ding" und "Woll'n wir's HOFFen". Wie ein Küchensieb als TV-Antenne funktioniert und weshalb ein Parkscheingreifer im Alltag unverzichtbar ist, erklärt der Maschinenbauingenieur und Hobby-Kabarettist genauso amüsant wie den Fensterputz-Wettkampf zwischen drei Geraer Hausfrauen und echten Profis. Und schätzen Sie doch mal, warum eine große deutsche Tageszeitung im Oktober 1995 schrieb: "Hoff flehte Gott an: Nie wieder fliegen!" Besonders geschätzt wird Uta Bresan von den MDR-Zuschauern. Denn seit 2004 erfüllt die Sängerin und Moderatorin mit "Musik für Sie" klingende Wünsche ihres Publikums. Weltstars geben sich bei Uta die Ehre, Schlagersternchen werden entdeckt und so manche Überraschung liebevoll eingefädelt. Nach ihren ersten zehn erfolgreichen "Musik für Sie"-Jahren ist es Zeit für eine Zwischenbilanz, bei der die Dresdnerin so richtig ins Schwärmen kommt. Für den Humor in dieser Sendung sorgt Comedy-Chamäleon Günti. Ob in der "Wernesgrüner Musikantenschenke" oder im MDR-Silvesterprogramm - "Der lustigste Sachse" versteht es, die Lachmuskeln zu strapazieren. Günti verrät im Gespräch mit Axel Bulthaupt seine Erfahrungen mit unvorhergesehenen Lachern und Gags, die anders zündeten als erwartet. Moderation: Axel Bulthaupt Gäste: Uta Bresan (Sängerin und Moderatorin), Günti (Entertainer), Lutz Hoff (Moderator und Kabarettist). Im Showteil: G. G. Anderson, Kristina Bach, Andy Borg, Hanne Haller, Wolfgang Petry, Chris Howland, Gitte Hænning, Jürgen Marcus, Die Roten Gitarren, Harpo, Originaltitel: Wiedersehen macht Freude