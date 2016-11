sixx 02:40 bis 03:20 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Horror-Show USA 2008 16:9 HDTV Merken Kylie, die Tochter des verstorbenen Mentors von Professor Payne, braucht dringend Geld und möchte sich deshalb um Melindas Buchhaltung kümmern. Als Melinda merkt, dass ein Geist sich an Kylie geheftet hat, stellt sie sie ein und versucht dabei, mehr über die Hintergründe herauszufinden. Der Geist heißt Toby Bates und fordert immer wieder, Kylie möge eine bestimmte Sache zu Ende bringen - doch weder Melinda noch Professor Payne finden heraus, um was es sich dabei handelt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Leah Pipes (Kylie) Jonathan Murphy (Toby) Corin Nemec (Maskierter Mann) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Ian Sander Drehbuch: John Gray, Jeannine Renshaw Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12