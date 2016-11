sixx 23:00 bis 23:55 Mysteryserie Supernatural Mörderburg USA 2006 16:9 HDTV Merken Eine Reihe von jungen, blonden Mädchen verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Sam und Dean machen sich an die Untersuchung des Falles und entdecken, dass der Geist des ersten richtigen Serienkillers des Landes, H. H. Holmes, dafür verantwortlich sein muss. Jo, die Tochter von Ellen, will die Brüder bei der Lösung des Falles unterstützen, obwohl ihre Mutter dagegen ist. Jo wird schließlich das nächste Opfer, vom Geist gefangen genommen und lebendig begraben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Alona Tal (Jo Harvelle) Samantha Ferris (Ellen Harvelle) Andrea Brooks (Katie Burns) Brent Chapman (Superintendent) Stephen Aberle (H. H. Holmes) Originaltitel: Supernatural Regie: Kim Manners Drehbuch: Matt Witten, Eric Kripke Kamera: Serge Ladouceur Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16