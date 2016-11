sixx 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie The Tomorrow People Die letzte Party USA 2013 2016-11-25 23:50 Dolby Digital HDTV Merken Cara will sich endlich wieder einmal unter gleichaltrige "Normalsterbliche" mischen und schlägt den Tomorrow People vor, auf eine Party zu gehen. John ist nicht einverstanden. Ein Duell zwischen ihm und Cara soll über die Abendplanung entscheiden. Auch Astrid und Stephen sind für eine Party verabredet. Kurz bevor es losgeht, wird Stephen von Jedikiah abgeholt. Und dem ist nicht nach Feiern zumute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Nick Copus Drehbuch: Leigh Dana Jackson, Grainne Godfree Altersempfehlung: ab 12