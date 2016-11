sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Carpe Diem USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken George ist enttäuscht und wütend. Lemon ist mit ihren Lügen und hinterlistigen Tricks zu weit gegangen. Er fragt Zoe, ob sie ihn auf seinem Weg nach New Orleans begleiten möchte. Die beiden kommen sich näher. Unterdessen hat Wade mit Gedächtnislücken nach der letzten Nacht zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Mircea Monroe (Tansy Truitt) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: David Paymer Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Jeff Jur Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6