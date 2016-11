ProSieben 22:25 bis 00:25 Actionfilm Tomorrow, When the War Began AUS 2010 2016-11-26 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Action, Abenteuer, Australien: Acht Schulfreunde campen in einem Tal inmitten des australischen Outbacks. Eines Nachts fliegen Kampfjets extrem niedrig über sie hinweg. Die Jugendlichen ahnen nicht, dass sich ihr bisheriges Leben bereits für immer verändert hat. Als sie nach ein paar Tagen zurückkehren, müssen sie feststellen, dass ihr Land von einer feindlichen Armee überfallen wurde. Voller Panik und auf sich allein gestellt, kämpfen die Teenager fortan ums nackte Überleben ... Ellie geht mit ihrer besten Freundin Corrie, ihrem Schwarm Lee und einigen Schulfreunden auf einem Camping-Trip in die idyllische Wildnis Australiens. Eines Nachts beobachten die Abenteurer verwundert, wie eine riesige Anzahl Militär-Jets über ihr Lager hinwegfliegt. Bei ihrer Rückkehr in die Zivilisation stellen die Jugendlichen entsetzt fest, dass eine feindliche Armee die Kontrolle über die Stadt übernommen hat. Ihre Familien wurden von den brutalen Soldaten in einem Lager zusammengepfercht. Als die Teenager entdeckt werden, eröffnen die Besatzungstruppen sofort das Feuer. Nur mit viel Glück können sich Ellie und ihre Freunde zurück ins Outback retten. Dort schmieden die Jugendlichen einen waghalsigen Plan: Um ihre Familien aus der Gewalt der Invasoren zu befreien, wollen sie in einer nächtlichen Guerilla-Aktion die einzige Zufahrtsbrücke zur Stadt sprengen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlin Stasey (Ellie Linton) Rachel Hurd-Wood (Corrie Mackenzie) Lincoln Lewis (Kevin Holmes) Deniz Akdeniz (Homer Yannos) Phoebe Tonkin (Fiona Maxwell) Chris Pang (Lee Takkam) Ashleigh Cummings (Robyn Mathers) Originaltitel: Tomorrow, When the War Began Regie: Stuart Beattie Drehbuch: Stuart Beattie Kamera: Ben Nott Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16