Two and a Half Men Ich bin ein Schmetterling USA 2004 Jake hat seiner Lehrerin Miss Pasternak den Finger gezeigt - jetzt droht ihm ein Schulverweis. Um seinen Neffen zu retten, lässt Charlie seinen ganzen Charme bei ihr spielen - mit Erfolg. Doch die Nebenwirkungen lassen nicht lange auf sich warten: Miss Pasternak spricht bald nur noch von Liebe und einem gemeinsamen Weg. Als Charlie verzweifelt die Flucht ergreift, lässt Miss Pasternaks Rache nicht lange auf sich warten ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith) Missi Pyle (Delores Pasternak) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jeff Abugov, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman