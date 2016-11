ProSieben 05:30 bis 05:50 Comedyserie Mike & Molly Ein Paar ist kein Paar USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly im Shoppingwahn: Ein Paar Schuhe nach dem anderen bevölkert ihr Zuhause. Doch was sie überglücklich macht, geht ihrem Ehemann gewaltig auf die Nerven. Um die häusliche Harmonie wiederherzustellen, muss sie einen Weg finden, ihren Konsum einzuschränken. Das ist allerdings leichter gesagt als getan ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Crystal Jenkins, Aaron Vaccaro, Marla DuMont Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown