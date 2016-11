SAT.1 Emotions 10:45 bis 12:20 Komödie Kein Mann für eine Nummer D 2002 2016-11-26 05:55 16:9 20 40 60 80 100 Merken Event-Managerin Lilian beschließt frustriert, ihrem wilden Liebesleben abzuschwören, bis der Richtige gefunden ist. Doch dann bekommt Lilian wegen eines Defekts an ihrem Handy den lebensfrohen Sonnyboy und Macho Marc dauernd in ihre Leitung. Die beiden streiten sich pausenlos, bis Marc eines Tages dahinterkommt, wie attraktiv seine resolute Gesprächspartnerin ist. Um Lilian ins Bett zu bekommen, stellt er sich ihr als schüchterner Italiener Michele vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heio von Stetten (Marc Westerkamp) Anne Brendler (Lilian Schmitt) Luise Bähr (Charly) Corinna Nilson (Jessica) Klaus Schindler (Bernhard Reuter) Christian MariaGoebel (Daniel) Dennis Schmidt-Foß (Toni) Originaltitel: Kein Mann für eine Nummer Regie: Jakob Schäuffelen Drehbuch: Silke Neumayer Kamera: Peter Przybylski Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6