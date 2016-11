SAT.1 Emotions 08:25 bis 09:10 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 212 D 2011 16:9 HDTV Merken Henning versucht immer noch verzweifelt, hinter Saskias und Isabelles Geheimnis zu kommen und die Sabotage der Studie aufzudecken. Währenddessen setzt Saskia zu ihrem finalen Schlag gegen Conrad an ... Laura ist enttäuscht, dass Daniel die Hochzeit verschieben will. Während Daniel mit seiner Eifersucht zu kämpfen hat, fühlt sich Laura ständig kontrolliert. Hat ihre Beziehung überhaupt noch eine Chance? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Dieter Laske Kamera: Ulli Köhler, Mike Clayton Musik: Curt Cress