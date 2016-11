kabel1 classics 23:05 bis 00:40 Actionfilm Rambo II - Der Auftrag USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Rambo (Sylvester Stallone) soll in Vietnam erkunden, ob es dort noch amerikanische Kriegsgefangene gibt. Er handelt auf eigene Faust. Es dauert nicht lange und er wird von den Vietnamesen und deren sowjetischen Beratern gefangen genommen. Eine Agentin verhilft ihm zur Flucht. Rambo hat nur noch ein Ziel: sich an seinen Peinigern zu rächen. - Hart, stählern, unbesiegbar: Stallone in einer seiner bekanntesten Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rambo) Richard Crenna (Col. Samuel Trautman) Charles Napier (Marshall Murdock) Steven Berkoff (Lt. Col. Podovsky) Julia Nickson (Co) Martin Kove (Ericson) Andy Wood (Banks) Originaltitel: Rambo: First Blood Part II Regie: George Pan Cosmatos Drehbuch: Sylvester Stallone, James Cameron Kamera: Jack Cardiff Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 18