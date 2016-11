Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft in Vietnam soll Oberstleutnant Raspeguy in Algier ein neues Fallschirm-Regiment aufstellen, um gegen die algerischen Unabhängigkeitskämpfer vorzugehen. Raspeguy greift dabei auf etliche Kämpfer aus dem Ex-Vietnam-Bataillon zurück - bis auf einen: den Algerier Mahidi. Dieser führt inzwischen die Unabhängigkeitsbewegung an. Zwischen beiden Seiten entsteht nun ein gnadenloser und grausamer Kampf um die Macht. In Google-Kalender eintragen