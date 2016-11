USA, 1971: Dass der Vietnam-Krieg nicht zu gewinnen ist, müsste allen Verantwortlichen längst klar sein, dennoch werden in speziellen Camps Soldaten für den Einsatz in Vietnam ausgebildet. In einem dieser Ausbildungslager herrschen besonders harte Bedingungen, doch der rebellische Bozz - selbst eine Anführerfigur - kann und will sich nicht unterordnen. Sein Aufbegehren führt zwangsläufig zur Eskalation ... In Google-Kalender eintragen