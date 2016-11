kabel1 classics 07:20 bis 09:05 Filme Schlachthof 5 USA 1972 Nach dem Roman "Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug" von Kurt Vonnegut 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die grausamen Ereignisse, die Billy Pilgrim als junger G.I. während der Bombardierung Dresdens miterleben musste, scheinen sich für ewig in die Seele des Soldaten eingebrannt zu haben. Zwar versucht er, das Geschehene hinter sich lassen und das Leben eines Bilderbuchamerikaners mit Frau und zwei Kindern zu führen, doch die Erinnerung an den Krieg quält ihn - Nacht für Nacht, Tag für Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sacks (Billy Pilgrim) Ron Leibman (Paul Lazarro) Valerie Perrine (Montana Wildhack) Sharon Gans (Valencia Marble Pilgrim) Eugene Roche (Edgar Derby) Holly Near (Barbara Pilgrim) Perry King (Robert Pilgrim) Originaltitel: Slaughterhouse-Five Regie: George Roy Hill Drehbuch: Stephen Geller Kamera: Miroslav Ondrícek Musik: Glenn Gould Altersempfehlung: ab 16