SAT.1 Gold 02:20 bis 03:05 Krimiserie Wolffs Revier An einem Tag im Mai D 2004 16:9 Merken Während der Berliner Mai-Krawalle wird Svenja Seifert verhaftet, ihr Freund Fabian Wiegand flieht auf ein Dach. Der Polizist, der ihn direkt verfolgt, stürzt vom Dach und stirbt - sein Kollege verletzt Fabian zwar, aber der kann entkommen. Die Sachlage scheint klar zu sein, bis Wolff und Tom etwas anderes ermitteln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Julia Grimpe (Frau Joost) Karl Knaup (Dr. Wiegand (as Karl H. Knaup)) Wolfgang Menardi (Fabian Wiegand) Tom Mikulla (Henning Joost) Marie Zielcke (Svenja Seifert) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Jürgen Heinrich Drehbuch: Uwe Kossmann Kamera: Frank Brühne Musik: Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16